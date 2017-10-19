3 сенатора США предложили новые правила политрекламы в интернете

Три сенатора США представили законопроект о новых правилах платной политической рекламы в социальных сетях - в попытке предотвратить возможное иностранное вмешательство в американские выборы.

Новый "Закон о честной рекламе" обязывает популярные интернет-платформы раскрывать информацию о рекламодателях, как это делает телевидение, радио и печать. Он стал реакцией на предположения о том, что Россия использовала анонимную рекламу на в интернете, что влиять на ход президентской кампании прошлого года в США.

Документ подготовлен демократами Марком Уорнером и Эми Клобушар, а также республиканцем Джоном Маккейном.

Выступая на пресс-конференции, Клобушар отметила необходимость привести законодательство в соответствие с новыми технологиями, поскольку Россия, например, угрожает национальной безопасности США, применяя нетрадиционные способы ведения войны.

Ранее в четверг представитель США при ООН Никки Хейли назвала вмешательство России в выборы американского президента в 2016 году "ведением войны".

Президент США Дональд Трамп поставил под вопрос мнение американских разведывательных служб, решивших, что Россия вмешивалась в выборы 2016 года. В ответ началось расследование возможного сговора между участниками избирательной кампании Трампа и представителями России.

