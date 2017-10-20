Директор Роскино обвинила Вайнштейна в домогательствах

Генеральный директор Роскино и телеведущая Екатерина Мцитуридзе обвинила американского кинопродюсера Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах - вслед за множеством женщин, в том числе известных актрис Голливуда.

По словам Мцитуридзе, которые приводит издание The Hollywood reporter, Вайнштейн в середине 2000-х годов несколько раз приглашал ее встретиться наедине, чтобы поговорить о современной русской литературе и культуре. На Венецианском кинофестивале в 2004 году ее, как утверждается, обманом завлекли в гостиничный номер Вайнштейна, который предложил ей "расслабиться". По словам Мцитуридзе, ей удалось убежать.

Скандал с Харви Вайнштейном - одним из самых известных продюсеров Голливуда - вспыхнул в последние недели. В сексуальных домогательствах и насилии его обвинили несколько десятков женщин. Продюсер был исключен из американской Киноакадемии и лишен других почестей, полиция начала расследование.

Роскино - государственная структура, отвечающая за продвижение российских фильмов на мировом рынке. Мцитуридзе возглавляет его с 2011 года.