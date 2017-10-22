Проигранная жизнь. О пользе азарта и магии воплощения

Философию видеоигр, геймдизайн, образы красавиц и злодеев обсуждаем с сотрудником Московского центра исследований видеоигр МГУ Александром Ветушинским, геймером, философом Виталием Генаровым, деканом факультета психологии Института общественных наук РАНХиГС Владимиром Спиридоновым, аспирантом РГГУ Максимом Подвальным, геймдизайнером, сотрудником Лаборатории исследований компьютерных игр (ЛИКИ) Сергеем Буглаком и сотрудником Центра медиафилософии (СПбГУ) Александром Ленкевичем.

Ведут программу Тамара Ляленкова и Святослав Эллис.

Первый раз в эфире в воскресенье, 22 октября в пять часов вечера.