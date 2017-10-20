Десять рабочих забрались на кран в Новосибирске из-за невыплаты зарплат

Сегодня утром десять мужчин забрались на стрелу башенного крана на стройке жилого дома в Новосибирске. Причиной забастовки послужила задолженность по зарплате - ее сумма не называется.

Директор группы компаний "ПТК-30", которые ведут стройку, Владимир Коновалов заявил НГС.НОВОСТИ, что люди, забравшиеся на кран, там просто работают.

Бывший сотрудник компании заявил, что на этой неделе все работы на объектах строительной компании были заморожены. Для охраны дополнительно наняли частные компании. Ранее больше двадцати рабочих пытались попасть на стройку, чтобы устроить такую же акцию протеста.

17 октября у офиса группы компаний "ПТК-30" прошла массовая акция с требованием выплаты долгов по зарплате. Очевидец сообщил, что после один рабочий пришел в офис с бритвой и грозился вскрыть себе вены.

Подобные протесты в Новосибирске не редкость. Последняя подобная акция прошла всего неделю назад: на кран 13 октября забрались шесть человек. Во всех предыдущих случаях к требовавшим зарплату приезжали представители работодателя и тут же на стройке передавали деньги.