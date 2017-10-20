На победу в Чехии претендует движение популиста-миллиардера

В Чехии сегодня и завтра проходят выборы в нижнюю палату парламента.

Наибольшие шансы на победу, по опросам - у правоцентристского популистского движения ANO, которое возглавляет мультимиллиардер и бывший министр финансов Андрей Бабиш. На втором месте - социал-демократы, ведущая партия нынешней правящей коалиции.

Всего шансы пройти в парламент сохраняют десять партий, среди них есть противники членства Чехии в Евросоюзе и НАТО - националисты во главе с Томио Окамурой и коммунисты. Андрей Бабиш также критикует ЕС, в частности его миграционную политику, однако не поддерживает выход Чехии из Евросоюза.

Многие политики считают, что Бабиш не подходит на роль премьера - из-за возбужденного против него уголовного дела по обвинению в финансовых махинациях. Бабиша также обвиняют в связях с секретной полицией времён социалистической Чехословакии. Президент Милош Земан, несмотря на это, обещал в случае победы движения ANO назначить Бабиша премьер-министром.