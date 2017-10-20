Власти Испании проведут региональные выборы в Каталонии в январе

Правительство Испании проведёт региональные выборы в Каталонии в январе следующего года. Об этом сообщает агентство Reuters. Власти в Мадриде договорились с оппозиционной Испанской социалистической рабочей партей о внеочередных выборах. Голосование станет частью пакета мер по стабилизации ситуации в регионе.

На субботу, 21 октября, намечено экстренное заседание испанского правительства, в ходе которого рассмотрят вопрос применения 155-й статьи Конституции. Она предусматривает временную отмену автономии Каталонии и введение в провинции прямого правления. Каталонский лидер Карлес Пучдемон ранее заявил, что если у региона отберут автономию, то он однозначно объявит о независимости.

10 октября Карлес Пучдемон объявил, что провинция получила право на независимость по итогам референдума 1 октября, но отложил ее официальное провозглашение. После этого правительство Испании предъявило Каталонии ультиматум. Мадрид требовал разъяснить, объявила Каталония о независимости или нет. Каталонские власти в ответ призвали центральное правительство к диалогу.

Референдум о независимости Каталонии состоялся 1 октября. За выход региона из состава Испании высказались более 90 процентов тех, кто принял участие в голосовании. Явка, по данным каталонских властей, составила 43 процента от общего числа избирателей. Мадрид объявил голосование незаконным. Такого же мнения придерживаются в Еврокомиссии.

Референдум критикуют за то, что его проводили без соблюдения необходимых норм, а в самой Каталонии проходила только агитация за независимость и совсем не было кампании в поддержку единства Испании. Однако после референдума в регионе прошли многотысячные митинги как сторонников, так и противников независимости.