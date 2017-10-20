Депутат Государственной думы России Наталья Поклонская все еще остается гражданкой Украины. Это следует из ответа администрации президента на запрос народного депутата Сергея Лещенко.

Как сообщает издание "Украинская правда", ни одно из ведомств страны не посылало запросов на лишение Поклонской гражданства Украины. В администрации президента отметили, что сами направили обращение о гражданстве Поклонской в Миграционную службу и МИД Украины.

До аннексии Россией Крыма в 2014 году Поклонская работала в органах прокуратуры Украины, а также занимала пост прокурора республики. Весной 2014 года российские власти назначили ее "прокурором республики Крым". Поклонская инициировала запрет деятельности Меджлиса в России в 2016 году. В настоящее время она занимает пост депутата Государственной Думы России.

На Украине в отношении Поклонской заведены два уголовных дела: о государственной измене и о запрете деятельности Меджлиса крымско-татарского народа. Она также числится в санкционных списках Европейского союза, Австралии, Швейцарии, Лихтенштейна и Норвегии.