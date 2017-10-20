Евросоюз не пришел к консенсусу по вопросу о "Северном потоке-2"

В Евросоюзе существуют разногласия по вопросу о строительстве газопровода "Северный поток-2" для транспортировки российского газа в Европу, и государствам-членам ЕС в ближайшее время вряд ли удастся прийти к консенсусу по этому вопросу.

Об этом заявил глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер по итогам переговоров о проблеме "Северного потока", которые прошли в рамках встречи глав государств и правительств ЕС в Брюсселе вечером в четверг.

По словам Юнкера, лидеры ряда государств - в том числе Польши, Литвы, Латвии и Дании - выразили свои опасения в связи с проектом строительства газопровода, указывая на угрозу возрастания зависимости ЕС от поставок российских энергоносителей и на агрессивную политику России по отношению к ее соседям. Однако другие страны - в том числе Германия и Австрия - отвергли призывы к тому, чтобы Европейская комиссия прямо начала переговоры с Россией о газопроводе. В Берлине и Вене утверждают, что "Северный поток" является коммерческим проектом, и политические соображения не должны играть главную роль при его оценке. Компании из Германии и Австрии входят в число инвесторов проекта "Северный поток-2".

Недавно принятый Конгрессом США закон о санкциях против России позволяет Соединенным Штатам ввести санкции против европейских компаний, участвующих в совместных с Россией энергетических проектах. Еврокомиссия подвергла этот закон критике, обвинив Вашингтон в односторонних действиях.