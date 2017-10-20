Ученые Киргизии потребовали вернуть в музей недавно захороненную мумию

В Киргизии группа ученых пытается вернуть в музей мумию четвертого-пятого веков, которую 14 октября захоронили по решению Министерства культуры. Как сообщает Радио Аззатык, под обращением к президенту республики подписались 18 деятелей науки.

Артефакт хранился в Национальном историческом музее. В Министерстве культуры заявили, что за мумией плохо ухаживали и экспонат был в запущенном состоянии. Захоронить мумию также призывали экстрасенсы. Она заявляли, что из-за мумии Киргизию "ждут беды и катастрофы".

Экспонат был погребён в селе, где его шестьдесят лет назад обнаружили археологи. Местные жители провели обряд жертвоприношения и прочитали заупокойную молитву. Ученые назвали это актом вандализма и требуют отставки министра культуры.