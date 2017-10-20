Тереза Мэй: Лондон "выполнит свои обязательства" перед ЕС

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что Лондон "исполнит свои обязательства" перед Евросоюзом перед выходом Великобритании из ЕС.

На пресс-конференции в Брюсселе в пятницу, после ее переговоров с руководством ЕС, а также лидерами Германии и Франции, Мэй однако отказалась сообщить, согласны ли в Лондоне с предварительной оценкой суммы, которую Британии придется выплатить в связи с выходом из ЕС – около 60 миллиардов евро.

Из слов Мэй следует, что британский премьер и лидеры Евросоюза пока не пришли к согласию и по двум другим ключевым вопросам первого этапа переговоров о Брекзите – о правах граждан ЕС, живущих в Британии, и о статусе границы между Ирландской республикой и Северной Ирландией. По словам главы Европейского совета Дональда Туска, однако, на переговорах был достигнут "прогресс".

Туск заявил, что лидеры стран ЕС готовы обсуждать между собой второй этап переговоров – о торгово-экономических отношениях с Британией после Брекзита.

Переговоры о выходе Британии из ЕС должны быть завершены к концу марта 2019 года, однако в последнее время Терезу Мэй подвергают критике за недостаточно четкие переговорные позиции, из-за чего сторонам пока не удается добиться даже базовых договоренностей.