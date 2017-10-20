Бывшего вице-губернатора Мурманской области отправили под стражу

Бывшего вице-губернатора Мурманской области Игоря Бабенко отправили в следственный изолятор на два месяца. Государственного служащего обвиняют в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения. Несмотря на то что защита просила отправить Бабенко под домашний арест, суд встал на сторону прокурора.

На причастность Бабенко к коррупционным преступлениям в правительстве Мурманской области указали в рамках соглашения со следствием два ранее задержанных высокопоставленных чиновника. Это чиновники аппарата правительства Мурманской области Эдуард Никрашевский и Георгий Благодельский. Их также обвиняют в мошенничестве.

Официально следствие не уточняет, в чем именно заключались их преступные действия. Ранее супруга одного из них разослала в СМИ документы, так называемую "черную бухгалтерию", которую вел Благодельский. Из этих документов следует, что деньги, которые собирались с бизнеса под видом пожертвований на социальные проекты, фактически использовались в том числе и на личные нужды губернатора, а также его ближайшего окружения. В рамках досудебного соглашения Никрашевский указал на причастность Бабенко к преступной схеме в качестве "куратора" и организатора.

Игорь Бабенко был задержан 18 октября, а уже на следующий день ему предъявили обвинение. Чиновник был уволен по собственному желанию 2 октября.