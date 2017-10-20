Запрет на продажу "Боярышника" в России продлен на полгода

Роспотребнадзор продлил еще на полгода запрет на продажу пищевой продукции с содержанием этилового спирта. Об этом говорится в постановлении главного государственного санитарного врача России Анны Поповой. К ним относится и косметическое средство "Боярышник", от отравления которым в конце 2016 года в Иркутске погибли более 70 человек. Срок запрета на его продажу истек 9 октября.

По данным Роспотребнадзора, за девять месяцев 2016 года в России зафиксировали 36 тысяч случаев острого отравления алкогольной продукцией, более 9 тысяч из них – с летальным исходом.

После того как был введен мораторий на продажу спиртосодержащей непищевой продукции, число отравлений суррогатным алкоголем в России сократилось почти на четверть, сообщили "Известия".