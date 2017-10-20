Экс-губернатор Новосибирской области приговорен к трем годам условно

Суд в Новосибирске приговорил экс-губернатора Новосибирской области Василия Юрченко к трем годам лишения свободы условно, признав его виновным в превышении полномочий. В течение трех лет Юрченко также запрещено занимать государственные должности. Об этом сообщает "Интерфакс".

Обвинение связано с продажей участка земли и недостроя в центре Новосибирска по заниженной цене. Покупателем объектов стала компания "Тактика", аффилированная с "Русскими отелями" Олега Дерипаски. По версии следствия, в 2010 году Василий Юрченко, будучи первым заместителем губернатора, своими действиями нанес ущерб компании-владельцу почти на 18 миллионов рублей, а бюджет не получил более 4 миллионов рублей. Прокуратура попросила для бывшего чиновника четыре года лишения свободы. В последнем слове экс-губернатор заявил о своей невиновности.

Василий Юрченко возглавлял регион с 2010 года. Он был отправлен в отставку с поста губернатора в марте 2014 года в связи с утратой доверия президента России.