Себастьян Курц получил разрешение на формирование правительства Австрии

Президент Австрии Александр Ван дер Беллен поручил лидеру "Австрийской народной партии" Себастьяну Курцу после победы на выборах сформировать правительство. Лидер консерваторов уже заявил, что сначала проведёт встречи с главами всех партий, вошедших в новый состав парламента, после чего начнёт переговоры о коалиции.

Если Себастьян Курц сформирует новое правительство, то он станет самым молодым канцлером в Европе — политику всего 31 год. Во время предвыборной кампании лидер "Австрийской народной партии" много говорил о борьбе с нелегальной миграцией. Ожидается, что Курц создаст правительственную коалицию с правыми популистами — "Австрийской партией свободы".

В пятницу, 20 октября, были объявлены окончательные итоги досрочных парламентских выборов. "Австрийская народная партия" получила 31 процент голосов. За ней следует "Социал-демократическая партия" — её поддержали почти 27 процентов избирателей. 26 процентов голосов получила "Партия Свободы".