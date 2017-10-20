Школьник, обвиняемый в нападении на полицейского, признал вину

17-летний Михаил Галяшкин признал свою вину в том, что распылил перцовый баллончик на акции протеста в Москве 12 июня. Об этом сообщил "Интерфаксу" адвокат Сергей Бадамшин. При этом, по словам адвоката, действия школьника носили "рефлекторный" характер - он стремился "защитить себя и других граждан".

Рассмотрение дела Галяшкина по существу началось в пятницу в Тверском суде Москвы.

Во время следствия Галяшкин вину не признавал. Пострадавший полицейский не смог опознать Галяшкина как человека, распылившего баллончик. Он лишь сообщил, что это было сделано из толпы.

Ученика 11 класса задержали 12 июня на Тверской улице в Москве, где проходила акция сторонников оппозиционера Алексея Навального. В середине августа 17-летнему школьнику было предъявлено обвинение в нападении на бойца Росгвардии. По версии следствия, он распылил перцовый баллончик, что стало причиной ожога глаза у бойца Росгвардии. С 16 июня Галяшкин находится под домашним арестом.

При разгоне акции протеста против коррупции 12 июня в Москве были задержаны более 700 человек, в том числе более 130 подростков. Правозащитники обвиняли полицию в избыточном применении силы.