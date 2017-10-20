От плохой экологии ежегодно умирают минимум 9 млн человек

Ежегодно от последствий загрязнения окружающей среды в мире преждевременно умирают не менее 9 миллионов человек. Это в три раза больше, чем показатели смертности от СПИДа, туберкулеза и малярии, вместе взятые, и в 15 раз превышает ежегодное число жертв войн, конфликтов и других форм насилия.

Согласно опубликованным британским медицинским журналом "Ланцет" данным, в 2015 году каждая шестая преждевременная смерть была связана с отравлением воздуха, воды и почвы. Это наносит ущерб в почти 5 триллионов долларов.

Страной, в которой люди умирают от загрязнения окружающей среды чаще всего, является Индия – 2,5 миллиона умерших в 2015 году по этим причинам. На втором месте Китай – миллион 800 тысяч. В докладе упомянуты также Пакистан, Бангладеш, Северная Корея, Южный Судан и Гаити.

Проведенное журналом исследование стало первым такого рода анализом.



