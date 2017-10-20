Жертвами взрыва в мечети Кабула стали не менее 30 человек

В столице Афганистана Кабуле при взрыве погибли не менее 30 человек. По данным агентства Reuters, смертник подорвал себя в одной из городских мечетей. По словам очевидцев, за взрывом последовала стрельба. Данные о жертвах всё еще уточняются. Ответственность за нападение пока не взяла на себя ни одна из группировок.

Ситуация с безопасностью в Афганистане в последние месяцы обострилась. При взрыве в Кабуле 31 мая погибли более 150 человек, еще 460 были ранены. Это стало самым кровопролитным нападением с 2001 года, когда войска США и их союзников вторглись в Афганистан и был свергнут правивший тогда режим талибов.