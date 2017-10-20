В Шотландии законодательно запретят физическое наказание в школах

Власти Шотландии подтвердили готовность отменить физическое наказание школьников во время учебы. Шотландия, таким образом, станет первой частью Соединенного Королевства, где закон будет запрещать учителям шлепать детей. Об этом сообщает Би-би-си.

Министры правительства Шотландии неоднократно заявляли, что не поддерживают родителей, использующих физическое наказание в отношении детей, но о законодательном запрете ранее не говорилось. Соответствующий законопроект внес в парламент Шотландии депутат от партии зеленых Джон Финни. Министры шотландского правительства уже заявили, что намерены воплощать его в жизнь.

Согласно предложениям Финни, которые обсуждались все лето, дети получат такую же правовую защиту, как и взрослые.

Сейчас шотландские родители с правовой точки зрения могут в свое оправдание сказать, что физическое насилие в отношении ребенка было "оправданным". Правда, и в настоящее время запрещено использовать для физического наказания какие-либо предметы или бить ребенка по голове. Предлагаемый в Шотландии запрет отсутствует в законодательстве Англии, Уэльса и Северной Ирландии, где родителям разрешается использовать "разумное наказание", уточняется в публикации Би-би-си.