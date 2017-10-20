В Афганистане более 50 человек погибли при двух нападениях

В Афганистане более 50 человек стали жертвами двух нападений в шиитских мечетях.

Ответственность взяла на себя экстремистская группировка "Исламское государство" (запрещена в России).

Как сообщают агентства, сначала смертник открыл стрельбу , а затем совершил взрыв в мечети в Кабуле, в районе Даши-Барш. Погибли 35 человек, 45 - получили ранения.

Ещё один взрыв был совершён смертников в мечете - в центральной провинции Гор. В числе 20 погибших - местный лидер партии "Джамиат". Полиция расценивает это как покушение на него.

По данным ООН, только за этот год жертвами нападений в шиитских мечетях и во время шиитских праздничных религиозных церемоний стали 84 человека, 194 были ранены.



