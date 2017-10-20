94 человека умерли от чумы на Мадагаскаре

94 человека умерли от лёгочной чумы на Мадагаскаре (африканское островное государство в Индийском океане).
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число неподтверждённых случаев заражения превысило тысячу 150 и может вырасти.
ВОЗ считает необычно широкими масштабы нынешней вспышки заболевания - ею охвачены два крупнейших городах Мадагаскара.
Международные гуманитарные организации экстренно направляют в страну антибиотики.
По мнению ВОЗ, возможность распространения заболевания за пределы острова крайне мала.
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