Аудиторы выявили "незаконные расходы" на "Евровидении-2017"

Государственная аудиторская служба Украины выявила незаконные расходы во время организации и проведения музыкального конкурса "Евровидение" в Киеве. Об этом сообщается на сайте ведомства 20 октября.

В подготовленном документе отмечается, что нарушения сумму около 15 миллионов евро связаны с неправильным ведением бухгалтерии и нарушениями при проведении закупок. В частности, выявлены случаи, когда фирмы, выигравшие тендер на услуги, но не имея возможности их оказать, привлекали субподрядчиков за меньшие цены. Наряду с этим, почти половина потраченных на организацию и проведение конкурса средств были направлены зарубежным компаниям, проверить крайне трудно или невозможно.

Материалы ревизии, которая проводилась по поручению главы правительства Украины, переданы в правоохранительные органы. Конкурс "Евровидение-2017" проходил в Киеве с 9 по 13 мая 2017 года.