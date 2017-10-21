Завершилось следствие по делу украинского журналиста Сущенко

Следствие по уголовному делу в отношении украинского журналиста Романа Сущенко, которого российские власти обвиняют в шпионаже, завершено. Об этом сообщил адвокат Марк Фейгин. Он отметил, что до конца ноября дело будет передано в прокуратуру.

По информации Фейгина, в начале следующего года дело поступит в Мосгорсуд. В связи с тем, что на деле стоит гриф государственной тайны, судебные заседания пройдут в закрытом режиме.

Сущенко работал собкором агентства "Укринформ" во Франции. Год назад он приехал в Москву с частным визитом. Там его задержали, а впоследствии обвинили в шпионаже. По версии ФСБ, Сущенко — сотрудник Минобороны Украины, а в Москве он собирал информацию о работе российских военных и Нацгвардии. В Киеве это опровергли. Сам обвиняемый своей вины не признает.