Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Новости

СМИ: Израиль экстрадировал россиянина в США

Из Израиля в США экстрадирован имеющий российское и израильское гражданство Станислав Назаров. Об этом сообщает портал Law 360. Назарова обвиняют в причастности к международным финансовым махинациям и изъятию обманным путем почти полутора миллионов долларов у индийской страховой компании.

Назарову 46 лет. Его арестовали в конце 2016 года. Решение об экстрадиции Назарова приняли 19 октября. В США дело расследуют ФБР, Министерство финансов и Минюст.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG