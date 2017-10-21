СМИ: Израиль экстрадировал россиянина в США

Из Израиля в США экстрадирован имеющий российское и израильское гражданство Станислав Назаров. Об этом сообщает портал Law 360. Назарова обвиняют в причастности к международным финансовым махинациям и изъятию обманным путем почти полутора миллионов долларов у индийской страховой компании.

Назарову 46 лет. Его арестовали в конце 2016 года. Решение об экстрадиции Назарова приняли 19 октября. В США дело расследуют ФБР, Министерство финансов и Минюст.