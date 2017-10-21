В Грузии выбирают местное самоуправление

В Грузии проходят выборы депутатов в органы местного самоуправления и глав городов и муниципалитетов. По всей стране открыто более 3500 избирательных участков. В выборах принимают участие представители 22 партий.

На пост мэра Тбилиси претендуют 13 кандидатов, в остальных 63 городах и муниципалитетах на пост мэра претендуют 369 кандидатов. В списках избирателей числятся около 3,4 млн человек. Выборы будут признаны состоявшимися при любой явке.

По данным наблюдателей, главная интрига этих выборов — сможет ли партия экс-президента Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" составить конкуренцию правящей партии "Грузинская мечта". Не исключено, что на выборах в Тбилиси возможен второй тур. Хотя, по данным опросов, у правящей партии шансов больше. Результаты будут известны сегодня ночью.