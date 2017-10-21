В Минске проходит "Марш возмущённых белорусов 2.0"

В Минске проходит несанкционированная акция оппозиции "Марш возмущённых белорусов 2.0".

Инициатором акции стал оппозиционный политик, бывший кандидат в президенты Николай Статкевич. Протестное выступление не согласовано с властями. Но Статкевич заранее предупредил о проведении марша.

Среди требований собравшихся - отмена так называемого "декрета о тунеядцах", повышение зарплат и пенсий, борьюба с дедовщиной и насилием в армии. На первый "Марш возмущенных" в Минске в феврале этого года вышли около трёх тысяч человек. В сегодняшней акции принимают участие около 200 человек. Митингующие идут по тротуарам, не выходя на проезжую часть. Впереди колонны идут правозащитники и наблюдатели.

Белорусские средства массовой информации сообщают о задержаниях региональных активистов, которые собирались присоединиться к акции протеста в Минске.

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