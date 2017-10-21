Андрей Козырев, бывший глава МИД России, ответил Владимиру Путину

Бывший глава МИД России Андрей Козырев подверг жесткой критике президента Владимира Путина – в ответ на оскорбительное замечание в свой адрес. На заседании клуба "Валдай" в Сочи профессор из Таллина рассказал собравшимся о встрече Козырева с Ричардом Никсоном (бывшим президентом США). На встрече, которая состоялась в начале 1990-х годов, Козырев, по словам профессора, якобы сказал, что "у России нет национальных интересов, а есть только общечеловеческие интересы". Владимир Путин на это отреагировал словами, что у бывшего главы российского МИД "нет головы, а только черепная коробка".

Андрей Козырев, первый министр постсоветской России (с октября 1990-го по январь 1996-го), в специальном комментарии для издания The Insider на это ответил:

"Никсону я говорил то же, что и другим. Национальные интересы России, как и других демократий, в принципе согласуются с общечеловеческими. И мы создавали СНГ (Содружество независимых государств. – РС), не воевали с братской Украиной, дружили с наиболее развитыми странами Европы и Америки, не были под санкциями. Россияне не умирали, воюя на стороне диктатора в Сирии. [...] Интересы России противоположны интересам режима, у лидеров которого черепная коробка повернута назад, в КГБ", – сказал Козырев изданию The Insider.

Андрей Козырев был министром иностранных дел России с 11 октября 1990 года по 5 января 1996 года.