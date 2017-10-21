В Багдаде ждут разъяснений "Роснефти" о договоре с курдами

Министр нефти Ирака Джаббар аль-Лаиби потребовал разъяснений от российской компании "Роснефть" в связи с подписанием ею договора с властями Иракского Курдистана о разработке нефтяных месторождений. Иракский министр выступил на пресс-конференции 21 октября в Багдаде. Как сообщает Reuters, на днях стало известно, что "Роснефть" и власти курдской автономии договорились об участии "Роснефти" в крупном нефтяном проекте. Доля российской стороны при вхождении в проект может составить до 400 миллионов долларов.

В конце сентября в Иракском Курдистане прошел референдум о независимости этой автономии от Багдада. Почти 93 процента голосовавших высказались в поддержку отделения от Ирака, пишет "Немецкая волна". Глава автономии Масуд Барзани призвал Багдад и соседние страны уважать волю курдского народа. Западные государства и Россия подчеркнули важность сохранения территориального и политического единства Ирака.