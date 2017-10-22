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В Грузии партия власти одержала победу на местных выборах

Мэром Тбилиси избран бывший футболист Каха Каладзе

Партия "Грузинская мечта" одержала победу на местных выборах. Как сообщает корреспондент радио Свобода, по предварительным данным Центральной избирательной Комиссии (ЦИК) Грузии, в ходе муниципальных выборов, состоявшихся в минувшую субботу, правящая партия миллиардера Бидзины Иванишвили "Грузинская мечта" одержала убедительную победу как в столице, так и в целом по стране.

Оппозиция, в том числе "Единое национальное движение" Михаила Саакашвили не смогла составить "партии власти" серъзную конкуренцию. Мэром Тбилиси избран бывший защитник ФК "Милан" и экс-министр энергертики Кахи Каладзе.

Один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта", в прошлом известный футболист, Кахи Каладзе победил в первом же туре, набрав чуть больше 51 процента голосов голосов. Во всех мажоритарных округах в Тбилиси победили кандидаты от правящей партии. По партийным спискам "Грузинская мечта" набирает больше 53 процентов голосов, тогда как её главный конкурент - "Единое национальное движение" Михаила Саакашвили - около 18 процентов.

Примерно такое же соотношение и в целом по стране. В четырёх из пяти "самоуправляющихся городов", где проводились выборы мэра, кандидат партии власти победил в первом же туре и лишь в Кутаиси состоится второй тур. Таким образом, оппозиционная партия Михаила Саакашвили потерпела в Грузии поражение.

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