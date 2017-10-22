В Грузии партия власти одержала победу на местных выборах

Партия "Грузинская мечта" одержала победу на местных выборах. Как сообщает корреспондент радио Свобода, по предварительным данным Центральной избирательной Комиссии (ЦИК) Грузии, в ходе муниципальных выборов, состоявшихся в минувшую субботу, правящая партия миллиардера Бидзины Иванишвили "Грузинская мечта" одержала убедительную победу как в столице, так и в целом по стране.

Оппозиция, в том числе "Единое национальное движение" Михаила Саакашвили не смогла составить "партии власти" серъзную конкуренцию. Мэром Тбилиси избран бывший защитник ФК "Милан" и экс-министр энергертики Кахи Каладзе.

Один из лидеров правящей партии "Грузинская мечта", в прошлом известный футболист, Кахи Каладзе победил в первом же туре, набрав чуть больше 51 процента голосов голосов. Во всех мажоритарных округах в Тбилиси победили кандидаты от правящей партии. По партийным спискам "Грузинская мечта" набирает больше 53 процентов голосов, тогда как её главный конкурент - "Единое национальное движение" Михаила Саакашвили - около 18 процентов.

Примерно такое же соотношение и в целом по стране. В четырёх из пяти "самоуправляющихся городов", где проводились выборы мэра, кандидат партии власти победил в первом же туре и лишь в Кутаиси состоится второй тур. Таким образом, оппозиционная партия Михаила Саакашвили потерпела в Грузии поражение.