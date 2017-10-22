Трамп приветствовал поражение экстремистов-исламистов в Ракке

Президент США Дональд Трамп в субботу приветствовал поражение экстремистов из группировки "Исламское государство" (запрещенной в России) в их самопровозглашенной столице Ракка и назвал это событие "критическим прорывом" к кампании против терроризма. В пятницу Сирийские демократические силы с участием курдов официально объявили об освобождении Ракки от джихадистов после четырех месяцев боев и провозгласили, что город станет частью децентрализованной федеральной Сирии.

"Вместе наши силы освободили весь город от контроля исламистов", – заявил Трамп. "Поражение исламистов в Ракке представляет собой критический прорыв в нашей всемирной кампании по уничтожению ИГ и его вредной идеологии", – отметил Трамп. По его оценке, с освобождения Ракки и подавляющего большинства территорий "становится виден конец халифата исламистов".

Трамп сказал, что кампания США против "Исламского государства", начатая его предшественником Бараком Обамой, скоро вступит в новую фазу, в ходе которой Соединенные Штаты будут "поддерживать местные силы безопасности и попытаются снизить насилие в Сирии и отстаивать условия для прочного мира с тем, чтобы террористы не смогли вернуться, чтобы снова угрожать нашей коллективной безопасности".

В воскресенье Россия обвинила возглавляемую США контртеррористическую коалицию в Сирии в беспощадной бомбардировке Ракки, назвав ее "сравнимой с уничтожением Дрездена во времена Второй мировой войны", и назвала поставки гуманитарной помощи в освобожденный город "попытками замаскировать масштабы разрушений".