В Словении проходят выборы президента

В Словении в воскресенье проходят президентские выборы, которые, как ожидается, приведут к переизбранию Борута Пахора - ветерана словенской политики, известного активным использованием социальных сетей. Около 1,7 миллиона избирателей должны выбрать из девяти кандидатов, в том числе и пяти женщин, сообщает агентство AP из Любляны. При этом агентство отмечает, что Словения является членом Европейского союза и родиной первой леди США Мелании Трамп.

Президент Словении не yнаделен исполнительными полномочиями, но предлагает кандидатуру премьер-министра, который руководит правительством, учитывая мнение главы государства по важным вопросам. Главным противником 53-го Пахор считается мэр города Камник Марьян Шарец, бывший комический актер.

Основные темы избирательной кампании включали в себя экономические проблемы и пограничный конфликт с соседней Хорватией.