В Берлине состоялась многотысячная антирасистская демонстрация, участники которой представляют различные слои общества. По оценкам устроителей, в демонстрации принимает участие более 10 тысяч человек. Инициатор демонстрации – выросший в Германии 23-летний турецкий курд Али Чен подчеркивает, это не демонстрация против партии "Альтернатива для Германии". По его оценке, она направлена против пропаганды расизма с трибуны немецкого парламента, которую можно ожидать в выступлениях представителей этой, получившей на выборах более 90 мест в Бундестаге партии. "Альтернативу для Германии" многие считают правоконсервативной, а может быть и ультраконсервативной партией, которая уже отметилась расистскими высказываниями.

Многие тысячи берлинцев, которые вышли на эту демонстрацию, проходящую в районе памятников жертвам нацизма, выразили на своих плакатах и в выступлениях нежелание повторения прошлого, закончившегося для Германии катастрофой. Участники демонстрации в Берлине, городе, где живут люди, говорящие на более чем 200 языках, выступают за сохранение и развитие многообразия во всех сферах общественной жизни. На одном из самых крупных плакатов написано: "Депутаты Бундестага! Прислушайтесь к пестрому большинству!". Демонстранты намерены пройти вокруг Рейхстага и вернуться к Бранденбургским воротам, где пройдет заключительный митинг. Среди демонстрантов можно было видеть и участников недавно созданного по инициативе социолога и политолога Игоря Эйдмана "Форума русскоязычных европейцев в Германии". Одна из их растяжек гласила: "Альтернатива для Германии" любит Путина, мы – нет!".