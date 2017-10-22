В Киеве произошли стычки между участниками протестов и полицией

В Киеве митингующие у Верховной Рады потребовали от президента Петра Порошенко внесения в парламент законопроекта об импичменте.

В воскресенье днем на митинг с участием Михаила Саакашвили, политического оппонента нынешнего главы государства, пришли около тысячи человек. К ним присоединились активисты из палаточного городка, находящегося вблизи Верховной Рады. Как сообщила "Украинская правда", днем между активистами и полицией произошла "потасовка" в связи с запретом на провоз радиоаппаратуры к сцене.

Ранее бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили представил свой "План спасения Украины" за 70 дней. Как сообщает РИА Новости, он предложил, в частности, распустить Службу безопасности Украины и Национальную гвардию.

Общественные акции за политическую реформу начались 17 октября и продолжались всю неделю. Протестующие недовольны работой депутатов и президента Украины.