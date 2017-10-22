В Японии на парламентских выборах победила ЛДП премьера Синдзо Абэ

В Японии Либерально-демократическая партия во главе с премьер-министром Синдзо Абэ, завоевала 310 парламентских мандатов, добившись так называемого "супер-большинства" – двух третей мест в парламенте, имеющем 465 кресел.

Окончательные официальные результаты состоявшихся выборов станут известны в понедельник вечером. Абэ впервые возглавил японское правительство в декабре 2012 года. Ныне завершается срок его второго мандата на посту премьера.

В политической повестке дня нового правительства проблема уточнения статуса нынешних Сил самообороны Японии, будет одной из самых главных. Действующая конституция Японии была написана при непосредственном участии США после поражения Японии во Второй мировой войне. Статья 9 этой конституции запрещает Японии содержать вооружённые силы. Расширяющееся обсуждение роли японской армии в последнее время стало особенно актуальным в связи с возросшей военной угрозой со стороны Северной Кореи.