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"Сирийские демократические силы" захватили месторождение Аль-Омар

Солдаты сирийской армии у плаката с надписью "Добро пожаловать в провинцию "Дейр-эз-Зор", 3 сентября 2017

Сирийские демократические силы (СДС) при поддержке США захватили нефтяное месторождение Аль-Омар в провинции Дейр-эз-Зор. Ранее месторождение контролировалось террористической группировкой "Исламское государство". Агентство Associated Press называет это месторождение крупнейшим на территории Сирии.

О захвате Аль-Омара сообщило командование международной коалиции во главе с США. Промысловый район Аль-Омар был захвачен джихадистами в 2014 году, когда под их контролем оказались и другие обширные территории в Сирии и Ираке. Месторождение в провинции Дейр-эз-Зор стало основным источником дохода "Исламского государства".

Сирийский центр мониторинга нарушений прав человека сообщил, что проправительственные силы отступили и находятся примерно в трех километрах от Аль-Омара.

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