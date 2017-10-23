Словесная дуэль Дональда Трампа и Джона Маккейна продолжается

Сенатор — республиканец Джон Маккейн в телеинтервью, посвященном войне во Вьетнаме, подверг критике "отпрысков богатых родителей", которые сумели избежать призыва, представив военкомату малоразумительное врачебное заключение.

Маккейн, в частности, имел в виду президента Трампа, хотя напрямую его имени в интервью не назвал. Известно, что Трампу пять раз давали отсрочку от службы во Вьетнаме, причем в одном случае на основе диагноза "пяточные шпоры".

Среднее образование Трамп получил в кадетском училище в Нью-Йорке.

Причиной вражды Маккейна, председателя сенатского Комитета по делам вооруженных сил, и Трампа стало заявление последнего на старте прошлогодней избирательной кампании. Трамп тогда сказал, что сенатор — не настоящий герой войны, ибо герои не попадают в плен. Маккейн, морской летчик, был сбит над Северным Вьетнамом, и в течение пяти с половиной лет был военнопленным и подвергался пыткам. Вьетнамцы, зная, что он — сын адмирала, предлагали освободить его, но Маккейн отверг их предложение.

Трамп отказался извиняться за нанесенное Маккейну оскорбление, и их конфликт не ослабевает по сей день.