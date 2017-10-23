Министры обороны РФ и США примут участие во встрече АСЕАН

Министры обороны России и США примут участие во встрече Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) на Филиппинах, которая начинается 23 октября и будет посвящена обсуждению угроз, связанных с терроризмом и программой вооружений Северной Кореи.

Страны АСЕАН - Бруней, Бирма, Камбоджа, Индонезия, Лаос, Малайзия, Филиппины, Сингапур, Таиланд и Вьетнам - проведут встречу накануне. 24 октября к министрам обороны из стран АСЕАН присоединятся их коллеги из России, США, Японии, Китая, Южной Кореи, Австралии, Новой Зеландии и Индии.

Будет также обсуждено сотрудничество в области безопасности на море, по гуманитарной помощи, реагирование на стихийные бедствия и кибербезопасность. Ожидается, что во встрече примет участие министр обороны России Сергей Шойгу.

Министр обороны США Джим Мэттис прибыл на Филиппины утром 23 октября и заявил, что будет вести переговоры со странами Азии о "безрассудных" провокациях Пхеньяна. Мэттис также посетит Таиланд и Южную Корею во время поездки, в том числе и чтобы подготовить визит в эти страны президента США Дональда Трампа, который впервые посетит страны Азиатско-тихоокеанского региона в качестве главы государства.