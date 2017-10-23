В Москве спустя 15 лет вспоминают жертв теракта на Дубровке

15 лет назад, 23 октября 2002 года в Москве во время показа мюзикла "Норд-ост" террористы захватили и три дня удерживали около тысячи человек в театральном центре на Дубровке, требуя вывода российских войск из Чечни. 26 октября власти прервали переговоры и штурмовали здание театрального центра. В зал был пущен газ, состав которого до сих пор засекречен. Погибли 130 заложников, более 700 пострадали, все террористы были убиты.

Бывшие заложники и родственники тех, кто погиб при штурме, убеждены, что ответственность за многочисленные жертвы лежит не только на террористах, но и на российских властях.

В 2011 году Европейский суд по правам человека рассмотрел коллективную жалобу пострадавших в теракте и признал, что российские власти нарушили право на жизнь и на справедливое судебное разбирательство. Суд обязал Россию выплатить денежные компенсации семьям жертв теракта и расследовать обстоятельствагибели 130 человек. Однако Следственный комитет России отказался возбуждать уголовные дела в отношениилиц, ответственных за штурм театрального центра.

В 2014 году был задержан подозреваемый в причастности к теракту 41-летний Хасан Закаев. В марте этого года Московский окружной военный суд признал его виновным в том, что он организовал доставку оружия и взрывчатки террористам. Закаев получил 19 лет колонии строгого режима. Адвокат Каринна Москаленко заявила, что своим решением суд лишил потерпевших возможности установить подлинных виновников гибели людей в театральном центре.

Основные памятные мероприятия состоятся в четверг, 26 октября. Бывшие заложники и родственники погибших почтут память жертв трагедии минутой молчания и выпустят в небо 130 130 белых воздушных шаров.