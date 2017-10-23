Президент Чехии поручит формирование правительства Бабишу

Президент Чехии Милош Земан намерен поручить формирование нового правительства лидеру политического движения АNO ("Акция недовольных граждан") предпринимателю-миллиардеру Андрею Бабишу.

Об этом Земан заявил в воскресенье чешским СМИ, комментируя итоги состоявшихся в пятницу и субботу выборов в нижнюю палату парламента страны. По словам Земана, Бабиш "является прагматиком". Президент сообщил, что намерен пригласить лидера АNО для консультаций по поводу формирования правительства в понедельник в свою загородную резиденцию. Земан также отметил, что несмотря на то, что Бабиш владеет тремя языками, у него нет большого опыта международной деятельности. Будущий премьер-министр Чехии уже критиковал санкции ЕС в отношении России, введенные после аннексии Крыма и расширения конфликта на востоке Украины.

Как отмечает агентство Рейтер, создание коалиционного правительства может оказаться сложной задачей в связи с тем, что в парламент прошли девять партий. Движение "Акция недовольных граждан" во главе с Андреем Бабишем одержало убедительную победу на выборах в нижнюю палату парламента Чехии. ANO получило более 29 процентов голосов, существенно опередив занявшую второе место правоцентристскую Гражданскую демократическую партию. В парламент прошло рекордное число партий - девять, в том числе Пиратская партия, правые популисты Томио Окамуры, коммунисты и несколько проевропейских партий.

Наблюдатели отмечают успех популистских сил, к которым относят и движение Андрея Бабиша, и относительную неудачу традиционных политических партий. Рост популярности Бабиша связывают с его критикой коррумпированных "традиционных политиков" и обещаниями этго успешного бизнесмена "руководить страной как фирмой".

С 2014 года движение ANO входило в состав правительственной коалиции вместе с социал-демократами и христианскими демократами. Андрей Бабиш несколько лет занимал пост министра финансов.