Курс РПЦ об основах семейной жизни хотят ввести в школьную программу

Разработанный представителями Русской православной церкви (РПЦ) курс "Нравственные основы семейной жизни" предложили включить в обязательную школьную программу. Об этом сообщает "Коммерсантъ". С этим предложением обратилась глава Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова. Инициатива была воспринята положительно, отмечает издание.

Учебный курс был разработан священником из Екатеринбурга Дмитрием Моисеевым и монахиней Среднеуральского женского монастыря Ниной (Крыгиной). По мнению авторов, он поможет старшеклассникам освоить "систему базовых семейных ценностей, свойственных отечественной культуре", а также подготовит их "к созданию крепкой многодетной счастливой семьи".

Впервые в российских школах подобные уроки начали проводить еще в 2009 году в нескольких пилотных регионах. В 2015 году представители РПЦ уже обращались в Министерство образования и науки с предложением сделать курс семейных ценностей обязательным, но тогда идея не была поддержана. В 2016 году ведомство возглавила Ольга Васильева — бывший сотрудник Администрации президента, историк церкви, преподаватель Сретенской духовной семинарии. К 2017 году курс "Нравственные основы семейной жизни" внедрили в 60 субъектах России.

Также в целом ряде российских регионов в школах преподают учебный курс "Истоки". В прошлом году родители учеников одной из московских школ пожаловались в Генеральную прокуратуру на религиозную пропаганду.

А следующей весной при поддержке Мосгордумы в столичных школах может появиться великопостное меню.



