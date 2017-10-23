"Бог не фраер", "чепушилы"

На уходящей неделе в сети обсуждали новые яркие высказывания российских чиновников. Председатель комитета по культуре Заксобрания Красноярского края попросила коллегу "следить за базаром", а губернатор Калининградской области на вопрос журналистки, почему в области не собираются восстановить компенсацию оплаты детского сада, ответил: "по кочану!" Резкие, порой граничащие с хамством заявления – часто в отношении журналистов – для некоторых российских госслужащих стали обычным явлением.



Издание Настоящее Время вспомнило самые громкие из недавних случаев.

"За базаром следи"

Сессия законодательного собрания Красноярского края 19 октября запомнилась выступлением Людмилы Магомедовой, председателя комитета по образованию, культуре и спорту. Она отреагировала на критику коллеги-депутата Ивана Серебрякова.

– Сейчас депутат Серебряков сказал о том, что... а это прозвучало в моем выступлении, о том, что "они там сами не знают что делать, и если мы вот это вот, как тут кое-кто сказал, не отдадим, то они там ничего не смогут делать – это бред". Иногда мне хочется на то, что вы говорите, сказать слово бред, но я никогда себе этого не позволяла, поэтому за базаром следи! <...> Достал вот, честное слово, [неразборчиво, возможно – "хамло несчастное"].



Позже Магомедова назвала оппонента провокатором и открестилась от своих слов:

– Я этого слова не знаю. Дословно я не помню, я ему сказала: "Следите за базаром, который вы здесь устраиваете". И выключила микрофон. Я извинилась перед коллективом, потому что никогда в жизни такого эмоционального взрыва не позволяла и не велась на дешевые провокации. Я могла его назвать базарной бабой, но я не стала этого делать. И долго подбирала слова, поэтому мне на ум пришла эта фраза.

"– Почему? – По кочану!"

Журналист издания "Новый Калининград" Оксана Майтакова​ спросила губернатора Калининградской области Антона Алиханова о компенсациях за детский сад семьям с детьми, которые не могут подтвердить свою малообеспеченность:

– А вы вернете вот эти выплаты, компенсации за детские сады?



– Нет наверное, не вернем.



– Почему?



– По кочану!



– Нет, ну серьезно, вопрос. Серьезный ответ я прошу.



– Серьезный ответ.



– То есть мне так и написать людям: "по кочану"?



– Послушайте, Оксан, я уже объяснял. У нас только 56% социальных выплат носит адресный характер. И это неправильно. И это надо наращивать дальше, на мой взгляд. Значит, нами будет, наверное, в следующем году внедрена система электронного социального сертификата. Потому что очень много людей – вы удивитесь, да – которые получают различные социальные выплаты, в них не нуждаются.



– Хорошо, по поводу… вчера было что-то в бюджете, поправки в бюджет приняли текущего года, где, значит, срезали на один...



– (перебивает) Я прошу вас больше мне не задавать вопрос по возвращению этой социальной выплаты.

– В прошлый раз, когда я вам его задавала, вы сказали, что мы вернемся...

– Больше не задавайте.

<a href="https://w.soundcloud.com/player/?url=//soundcloud.com/askew0/po-kachanu">SoundCloud</a>

Позже Алиханов сказал в комментарии РБК, что с журналисткой они давно знакомы и "просто перешучивались".

"Чепушилы" и "Бог не фраер"

Сразу несколькими яркими фразами запомнился бывший губернатор Орловской области Вадим Потомский (ныне – заместитель полномочного представителя президента РФ в Центральном федеральном округе).



На совете в конце 2016 года Потомский нелестно высказался о критиках состояния области:

– Каждый чепушила, который имеет ручку и листочек, тычет, как плохо в Орловской области. Он ничего не имеет кроме печатной машинки, и ничего в этой жизни не сделал. Ни одного рабочего места не создал, а клюет, клюет, клюет. У какого инвестора появится желание приходить в регион, если постоянно нагнетается ситуация?

Позднее Потомский признался, что имел в виду не журналистов, а блогеров и комментаторов в соцсетях.

Бывший губернатор также утверждал, что сын Ивана Грозного скончался от простуды по дороге в Петербург и вступался за владыку Нектария, которого уличили в покупке дорогостоящего автомобиля.



Тогда Потомский заявил: "Мы можем ходить в храм, молиться, просить милостыню божию. А если мы ходим к представителям бога, начинаем их линчевать и чем-то поливать… Бог не фраер. Он все видит". Позднее он объяснил, что лишь призывал к корректному обращению со священнослужителями.

"Бандеровские прихвостни" и "информационные скунсы"

В сентябре 2017 года губернатор Владимирской области Светлана Орлова назвала независимые СМИ в регионе "бандеровскими прихвостнями" и "иностранными агентами", а руководитель комитета общественных связей и СМИ области Рита Шляхова посетовала на "информационных скунсов", которые пытаются своей работой "психологически дестабилизировать" руководство региона.

– У нас есть "Зебра" (местное издание – НВ) сплетница, с ними там эти бандеровские прихвостни, вместо того, чтобы говорить, что сделано сколько <...> дети спрашивают <...> почему есть те, кто пишет плохо? А потому что они — иностранные агенты, они ничего хорошего не напишут", – сказала Орлова.

– Деятельность этих [информационных] ресурсов мы прекрасно понимаем и оцениваем. Эта деятельность направлена на психологическую дестабилизацию руководства региона и членов ее команды. Мы работаем в абсолютно спокойном, нормальном, штатном режиме. "Информационные скунсы" могут исходить злобой, но собаки лают, а караван идет, – сказала Шляхова.

Независимые издания "Томикс" и ProVladimir посчитали, что губернатор в своем высказывании имела в виду именно их.