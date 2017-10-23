Навальный vs. Собчак

Алексей Навальный наконец вышел из заключения и почти сразу же отправился на митинг в Астрахани.

Алексей Навальный:

Астрахань — очень важный город для моей политической биографии. Именно после поездки сюда в 2012 году я осознал важность работы с регионами.

Кремль тогда тоже осознал — за неделю «московский десант» поддержки Олега Шеина раскачал город и провел рекордных размеров манифестацию — и я сразу попал под подписку о невыезде, которая продолжалась несколько лет.

И вот я снова приехал сюда — встретиться со старыми друзьями и завести новых. Ну и плюс после перерыва в 20 дней. Важный был митинг.

И он получился. Было очень круто.

Прилетели в 17, митинг в 18, а пока доехали — в 17-30 — казалось, что катастрофа просто. Ливень тропический. Гром, молнии. Ну кто пойдёт на митинг в такую погоду?

Пришли, за что огромное спасибо. Надеюсь, никто не заболеет.

В какой-то момент на сцену вышел ярый сторонник Путина. Впрочем, согласившийся, что вся страна развалена и разворована. И даже считающий, что «Единая Россия» — партия жуликов и воров. Получились интересные мини-дебаты.

Мы продолжаем нашу кампанию и будем вести её так, как положено вести — в регионах, с настоящими митингами и встречами в любых условиях. Это и есть агитация, это и есть выборы.

Что угодно может говорить путинская мопсиха Памфилова — мы имеем право на участие в выборах больше, чем остальные кандидаты вместе взятые. Мы очень много работаем, чтобы избиратели смогли сделать свой выбор.

Есть, впрочем, мнение, что астраханский митинг собрал мало людей, а кампания Навального идёт на спад.

Максим Кононенко:

Навальный полетел в Астрахань («меня задержат и не дадут успеть на самолет») с намерением собрать митинг, не уступающий митингу, который однажды собрал профессиональный голодающий Олег Шеин, а Навальный на этот митинг приехал в качестве приглашенной звезды.

Тогда собралось много людей, потому что был внятный повод и артикулированный герой (собственно, Шеин). Да и сам Навальный тогда, надо признать, был куда как более понятен своей группе поддержки.

Сейчас Олег Шеин депутат Государственной Думы, у него такая зарплата, на которую не поголодаешь, а вот оставшихся в Астрахани его последователей теперь пытается унаследовать Навальный. И у него, конечно, вряд ли получится. Потому что он за последние месяцы потерял поддержку и тех, кто, собственно, выходит на митинги, и тех, кто выходящих на митинги хоть как-то может мобилизовывать. Даже те, кто мог бы за него выйти еще полгода назад, сейчас не выйдут, потому что Навальный деньги с них исправно собрал, а выдвигаться не может, и не понятно, зачем это всё. <Обман> получается.

Сам Шеин, конечно, тоже поддерживать афериста не будет, да и какое-то количество его искренних последователей в Астрахани тоже вряд ли придут.

То есть, сегодня в Астрахани мы увидим настоящую поддержку Навального. Как она есть. Первый митинг после окончательной фиксации невозможности его выдвижения. Думаю, придет человек триста. На то, что не больше тысячи - ставлю бутылку. А там, дальше, будем ждать очередного отчета Волкова о пожертвованиях.

Кирилл Шулика:

К Навальному в Астрахани никто не пришел, испугались дождя...

Я уже говорил, что считать количество людей бессмысленно. Это имело бы смысл, когда предвыборные митинги собирал бы кто-то еще.

И, между тем, всё ещё остаются вопросы даже к самому Навальному - стоит ли ему продолжать борьбу за президентское кресло.

Эльшад Бабаев:

По логике Навального, лохотрон перестает быть лохотроном, если в нем участвует хотя бы один честный человек #выборы2018

Но ещё больше вопросов к Ксении Собчак (а у кого-то и не вопросов, а просто готовых ответов).

Анастасия Миронова:

В воскресенье во всех вечерних выпусках новостей нам очень рекламировали Собчак. По НТВ даже целый фильм показали.

Стараются!

Егор Сенников:

Владимир Владимирович (Познер) предлагает нам передавать сигналы Владимиру Владимировичу (Путину) путем голосования за Собчак - желательно, чтобы 25% проголосовали за Собчак (это что-то в районе 20 миллионов человек, на минуточку. Неплохой такой сигнал).

"Допустим, что за эту кандидатуру – Собчак/Против всех – проголосует 25% избирателей, то есть больше, чем за все партии, кроме Путина. Это важный сигнал. Это реальное выражение того, что четверть избирателей недовольны положением дел. И это игнорировать нельзя.

Я поддерживаю ее и призываю всех, кто считают, что и в самом деле не за кого голосовать, проголосовать за кандидата «против всех». Важно, чтобы власть понимала, что многие недовольны положением вещей".

Во-первых, у Путина там уже столько сигналов, что приемники поди шипят все время. Во-вторых, вот Познер жаловался, что мечтает о покупке частного самолета - кажется, у кого-то будут сбываться мечты на старости лет.

Александр Кынев:

В бой пошли стратегические резервы, даже не самым политически продвинутым людям уже все совсем должно быть понятно, где направление и истоки появления кандидатки. Если после этого вы за неё агитируете, то заставляете, как минимум, сомневаться в вашей адекватности

Алексей Навальный в разговоре с корреспондентом "Интерфакса" отказался комментировать выдвижение Собчак.

Константин Рыков:

Навальный отказался отвечать на вопрос РБК про выдвижение Собчак. А знаете, почему? Он уже совершил ошибку, когда месяц назад обрушился на Ксюшу с проклятиями в своём еженедельном стриме.

Помните, про "людоедские взгляды" и "поющие трусы"?

Он тогда не прорубил ход фишки. А фишка в том, что выдвижение "Ксении Анатольевны" на президентские выборы - это её собственная инициатива, а не коварных политтехнологов АП.

Собчак сама выдумала историю своего участия в кампании, подняла шумиху и разрулила необходимые для старта договорённости. Никакого глобального заговора нет.

Фёдор Крашенинников:

Навальный прав, что не комментирует выдвижение Собчак.

По сути, ее выдвижение - это ее личное дело, что тут комментировать?

Кирилл Рогов:

Все как-то спокойно проглотили первые заявления Ксении Собчак в качестве кандидатки. А мне они показались удивительными. Ксения заявила, что она "кандидат против всех", потому что "все - достали".

Тут какая-то неувязочка. Дело в том, что никто еще пока не объявил о своем намерении участвовать в выборах.

В окружении папаши Зю говорят, что решения АПэшечки по ним еще нет. Явлинский хотя и очень хочет (зачем ему это? объясните), но тоже пока сидит без агримана. Зато "кандидат против всех" уже пафосно заявился (балаган какой-то, ей богу).

Ну, скажут: ясно же, что кто-то из этих будет - Зю, Явлинский, Жирик, а то Говорухина пришлют или Михалкова, и Ксения - против них. Вот! И тут-то мой настоящий вопрос.

Ясно, что на выборах этих будет ОДИН всего кандидат и прочие, неважно кто и как их зовут. Так вот мне интересно: Ксения Собчак, она идет на выборы ПРОТИВ ПУТИНА или против вот этих шутов гороховых? (благо имена их еще неизвестны и я никого не обидел)

Если она идет против Путина, то пусть объяснит, чем он ей не угодил. А если она идет на выборы, чтоб посмеяться на морщинами папаши Зю и поднасрать старику Явлинскому, то это не Дом-3 даже, а просто утлый цирк с нетрезвыми конями.

Альфред Кох:

Когда в цирке случается какая-то накладка: то ли акробат сорвется с высоты, то ли лев дрессировщика покусает, то (пока униформисты уносят на носилках искалеченного акробата или засыпают опилками кровь на арене) для отвлечения вниманию выпускают клоунов.

Клоуны начинают лихорадочно орать: "А вот и я! Здравствуй Бим! Здравствуй Бом!", стрелять из глаз фонтанами слез, смешно падать, дурными голосами говорить глупости и т.д.

Их яркие костюмы и наивный идиотизм шуток отвлекают зрителей от реальной трагедии, развернувшейся на сцене: порванные мышцы старого дрессировщика, которые уже не срастутся как надо, льва нужно устыплять - уже третий раз он нападает на человека, акробат всю жизнь будет прикован к коляске...

Но зрители ничего этого не узнают и уйдя из цирка будут помнить только веселых клоунов, которые так потешно обливались водой и мазали друг другу лицо кремом от бутафорского торта...

Когда страна ведет одновременно две несправедливые войны, когда она захватила чужую территорию, когда экономика в заднице, банковский сектор разваливается, когда наступил коллапс образования, науки и здравоохранения, когда коррупция пронизала все поры государства, а проавоохранительная система стала мафией, когда в стране нет вообще правосудия, а клерикалы затыкают рот тем, кто говорит, что Земля круглая, то на сцену выпускают клоунов...

И клоуны честно отрабатывают свой номер. "А я не знаю сколько денег надо на избирательную компанию...", "а у меня нет никакой экономической программы..." говорит рыжий клоун Ксюша. И зал покатывается от смеха: "Вот ведь дура-то какая! Куда лезешь - морда противная!" А-ха-ха! У-ху-ху! До чего смешно! Уж повеселила, так повеселила...

И становится легче...

Александр Морозов:

любопытно, как они обойдут проблему финансирования кампании Собчак. Это же будет профессиональная кампания, значит, примерно 10 млн долларов. В короткие сроки собрать "честно" такие деньги невозможно. (Такая сеть сбора есть только у Навального). В такие сроки нельзя собрать деньги ни с граждан, ни за счет мелких "административных пожертвований" (это утечет сразу в сеть: мол, всех сотрудников, допустим, Сбербанка настойчиво просят перевести 100 тыс. рублей на счет избирательного фонда, а потом им возмещают в виде бонуса). Получается, что спонсор кампании должен будет несколькими большими кусками через подставные конторы забросить на счет в очень короткий срок примерно половину необходимой суммы. Десять лет назад (когда я последний раз был в составе федерального штаба) еще никто не вникал, глядя в список донаторов, откуда 2 млн у какой-нибудь конторы ОАО "Экологический контроль", которая пересчисляет деньги в избирательный фонд. И поэтому пять взносов большими кусками вполне сходили с рук. Но за эти годы вырос "навальнизм" - как особая способность изучать реестры, вникать в открытую финансовую информацию, запрашивать данные - и теперь "происхождение токсичных денег", будет сиять на "всю ивановскую". Очень любопытно, как эта проблема будет решаться.

Александр Рыклин:

Я, признаться, даже немного расстроился из-за того, что по поводу выдвижения Ксении Собчак возникла такая горячая и бурная дискуссия... Все-таки сколько же у людей студня в головах.

Очень много говорят об антирейтинге Ксении Собчак, но The Insider решил разобраться, из чего он происходит (если коротко, то Ксения успела обидеть детей, бедняков, стюардессу, Катю Гордон и многих других).

Роман Доброхотов:

Зачем критиковать Собчак, если достаточно ее просто немного поцитировать.

Юлий Рыбаков:

Мне не нравится пошлое, если не похабное глумление над похождениями девчонки Ксюши. "Пусть бросит в нее камень тот кто сам безгрешен..." - сказал однажды хороший человек. Есть вещи поважнее. Тут хитросплетение задач и интересов. Зачем это нужно Кремлю? Что бы можно было сказать - ну и что ж, что Навального не допустили, закон есть закон, но у нас свободные выборы, вот даже юная оппозиционерка стала кандидатом! Да, такая аргументация возможна. А к ней, еще и другой интерес, поважней - повышение явки на выборах. Немало людей которые голосовать не хотят, потому что у них нет своего кандидата или в знак протеста против отказа Навальному, при наличии того, кто сам говорит - я кандидат против всех, пойдут и за него проголосуют, повысив таким образом явку. Так решаются сразу две задачи - подтверждение свободных выборов и явка больше 50%... Но, я думаю, что выдвижение Ксении Собчак может и не состояться. Если Кириенко увидит, что нужный результат они получат и так, то скорее всего снимут ее с пробега, а то ведь, кто ее знает - наговорит всякого лишнего в теле-ящике, а народ и задумается...

Ну, а теперь - представьте себе невероятное - в Кремле хватит ума и смелости дать Ксении победить и стать президентом. А почему бы - нет? Ведь Путин никуда бы не ушел, а стал бы ее кукловодом, серым кардиналом, регентом! Можно продолжать делать все что хочешь и не бояться за себя. Но, что бы так всех объегорить, у них духу не хватит, а было бы забавно...

Любовь Якубовская:

А вот теперь мне смешно читать тех доморощенные комментаторов, которые предрекают КАС результаты, близкие к нулю. Вы, конечно, можете называть её мурзилкой, в таком случае это такая ваша точка зрения, личное мнение. Но когда вы пишите, что за КАС никто не проголосует, вы просто бездарны в политической сфере. Кто-то не разбирается в грибах, кто-то в гандболе, а кто-то не смыслит в политтехнологиях, такое бывает.

Будет весело. Настоящий "Титаник"! Оркестр будет играть вплоть до самого погружения.

Всеволод Емелин:

Решил, на общественных началах. принять участие в избирательной компании К. А. Собчак.

Когда вокруг все больше ада

В осенних призрачных лучах

Восходит гордо на баррикады

Красотка Ксения Собчак.

Она предвестьм новой жизни

Вздымает с знаменем в руках

Над нашей горестной отчизной

Над мужиками в пиджаках.

Она не прячется за спинки

Не держит кукиша внутри

И вьются волосы блондинки

Как пламя будущей зари.

Не задавайте ей вопросов

Она подобье обелиска

Герой и женщина-философ

Гипатия Александрийская.

Она есть символ нашей мести

Вождям коррупционных стай

Она и за Ларису Рейснер

За Александру Колонтай.

Когда трусливые мужчины

Зубами желтыми стучат

На опустевшие руины

Выходит дама-кандидат.

Когда дела совсем <плохо>

Сошла, чтоб принести нам свет

София, В.С. Соловьева,

Но не Рудольфовича, нет.

Раскройте пыльные оконца

И отвлекитесь от <дерьма>

Грядет увенчанная в Солнце

России вечная жена.

А мы, заложники порока

Давно бессильный тлен и прах

Средь нас нет Александра Блока

Чтобы воспеть ее в стихах.

Мы лишь засохшая трава

Мы ветром сорванные листья

И нет средь нас Делакруа

Запечатлеть явление кистью.

Мы пресмыкаемся как крысы

Она как гриф парит в пространстве

И мессалинский ее список

Длинней всех наших, дон жуанских.

Нас жизнь не балует подарками

Мы чтим Собчак благоговейно

Плюя на мнение Чичваркина

На сластолюбие Вайнштейна.

С ней дружат Ургант, Познер, Верник

И Гарик сам "Бульдог" Харламов

Кто ей на выборах соперник?

Могилой пахнущий Зюганов?

И Степанцовым, и Орлушей

Она воспета много раз

Как не вручить свою ей душу?

Рапсод я или <гей>?

И пусть люблю я черный волос

И тело чтобы попышней,

Но свой поэта вещий голос

Отдам без вариантов ей.

Чтоб было еще больше ада

Жми на педаль и на рычаг

Голосовать ребята надо

Нам всем за Ксению Собчак.