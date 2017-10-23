Навальный vs. Собчак

Алексей Навальный наконец вышел из заключения и почти сразу же отправился на митинг в Астрахани.
Астрахань — очень важный город для моей политической биографии. Именно после поездки сюда в 2012 году я осознал важность работы с регионами.
Кремль тогда тоже осознал — за неделю «московский десант» поддержки Олега Шеина раскачал город и провел рекордных размеров манифестацию — и я сразу попал под подписку о невыезде, которая продолжалась несколько лет.
И вот я снова приехал сюда — встретиться со старыми друзьями и завести новых. Ну и плюс после перерыва в 20 дней. Важный был митинг.
И он получился. Было очень круто.
Прилетели в 17, митинг в 18, а пока доехали — в 17-30 — казалось, что катастрофа просто. Ливень тропический. Гром, молнии. Ну кто пойдёт на митинг в такую погоду?
Пришли, за что огромное спасибо. Надеюсь, никто не заболеет.
В какой-то момент на сцену вышел ярый сторонник Путина. Впрочем, согласившийся, что вся страна развалена и разворована. И даже считающий, что «Единая Россия» — партия жуликов и воров. Получились интересные мини-дебаты.
Мы продолжаем нашу кампанию и будем вести её так, как положено вести — в регионах, с настоящими митингами и встречами в любых условиях. Это и есть агитация, это и есть выборы.
Что угодно может говорить путинская мопсиха Памфилова — мы имеем право на участие в выборах больше, чем остальные кандидаты вместе взятые. Мы очень много работаем, чтобы избиратели смогли сделать свой выбор.
Есть, впрочем, мнение, что астраханский митинг собрал мало людей, а кампания Навального идёт на спад.
Навальный полетел в Астрахань («меня задержат и не дадут успеть на самолет») с намерением собрать митинг, не уступающий митингу, который однажды собрал профессиональный голодающий Олег Шеин, а Навальный на этот митинг приехал в качестве приглашенной звезды.
Тогда собралось много людей, потому что был внятный повод и артикулированный герой (собственно, Шеин). Да и сам Навальный тогда, надо признать, был куда как более понятен своей группе поддержки.
Сейчас Олег Шеин депутат Государственной Думы, у него такая зарплата, на которую не поголодаешь, а вот оставшихся в Астрахани его последователей теперь пытается унаследовать Навальный. И у него, конечно, вряд ли получится. Потому что он за последние месяцы потерял поддержку и тех, кто, собственно, выходит на митинги, и тех, кто выходящих на митинги хоть как-то может мобилизовывать. Даже те, кто мог бы за него выйти еще полгода назад, сейчас не выйдут, потому что Навальный деньги с них исправно собрал, а выдвигаться не может, и не понятно, зачем это всё. <Обман> получается.
Сам Шеин, конечно, тоже поддерживать афериста не будет, да и какое-то количество его искренних последователей в Астрахани тоже вряд ли придут.
То есть, сегодня в Астрахани мы увидим настоящую поддержку Навального. Как она есть. Первый митинг после окончательной фиксации невозможности его выдвижения. Думаю, придет человек триста. На то, что не больше тысячи - ставлю бутылку. А там, дальше, будем ждать очередного отчета Волкова о пожертвованиях.
К Навальному в Астрахани никто не пришел, испугались дождя...
Я уже говорил, что считать количество людей бессмысленно. Это имело бы смысл, когда предвыборные митинги собирал бы кто-то еще.
И, между тем, всё ещё остаются вопросы даже к самому Навальному - стоит ли ему продолжать борьбу за президентское кресло.
По логике Навального, лохотрон перестает быть лохотроном, если в нем участвует хотя бы один честный человек #выборы2018
Но ещё больше вопросов к Ксении Собчак (а у кого-то и не вопросов, а просто готовых ответов).
В воскресенье во всех вечерних выпусках новостей нам очень рекламировали Собчак. По НТВ даже целый фильм показали.
Стараются!
Владимир Владимирович (Познер) предлагает нам передавать сигналы Владимиру Владимировичу (Путину) путем голосования за Собчак - желательно, чтобы 25% проголосовали за Собчак (это что-то в районе 20 миллионов человек, на минуточку. Неплохой такой сигнал).
"Допустим, что за эту кандидатуру – Собчак/Против всех – проголосует 25% избирателей, то есть больше, чем за все партии, кроме Путина. Это важный сигнал. Это реальное выражение того, что четверть избирателей недовольны положением дел. И это игнорировать нельзя.
Я поддерживаю ее и призываю всех, кто считают, что и в самом деле не за кого голосовать, проголосовать за кандидата «против всех». Важно, чтобы власть понимала, что многие недовольны положением вещей".
Во-первых, у Путина там уже столько сигналов, что приемники поди шипят все время. Во-вторых, вот Познер жаловался, что мечтает о покупке частного самолета - кажется, у кого-то будут сбываться мечты на старости лет.
В бой пошли стратегические резервы, даже не самым политически продвинутым людям уже все совсем должно быть понятно, где направление и истоки появления кандидатки. Если после этого вы за неё агитируете, то заставляете, как минимум, сомневаться в вашей адекватности
Алексей Навальный в разговоре с корреспондентом "Интерфакса" отказался комментировать выдвижение Собчак.
Навальный отказался отвечать на вопрос РБК про выдвижение Собчак. А знаете, почему? Он уже совершил ошибку, когда месяц назад обрушился на Ксюшу с проклятиями в своём еженедельном стриме.
Помните, про "людоедские взгляды" и "поющие трусы"?
Он тогда не прорубил ход фишки. А фишка в том, что выдвижение "Ксении Анатольевны" на президентские выборы - это её собственная инициатива, а не коварных политтехнологов АП.
Собчак сама выдумала историю своего участия в кампании, подняла шумиху и разрулила необходимые для старта договорённости. Никакого глобального заговора нет.
Навальный прав, что не комментирует выдвижение Собчак.
По сути, ее выдвижение - это ее личное дело, что тут комментировать?
Все как-то спокойно проглотили первые заявления Ксении Собчак в качестве кандидатки. А мне они показались удивительными. Ксения заявила, что она "кандидат против всех", потому что "все - достали".
Тут какая-то неувязочка. Дело в том, что никто еще пока не объявил о своем намерении участвовать в выборах.
В окружении папаши Зю говорят, что решения АПэшечки по ним еще нет. Явлинский хотя и очень хочет (зачем ему это? объясните), но тоже пока сидит без агримана. Зато "кандидат против всех" уже пафосно заявился (балаган какой-то, ей богу).
Ну, скажут: ясно же, что кто-то из этих будет - Зю, Явлинский, Жирик, а то Говорухина пришлют или Михалкова, и Ксения - против них. Вот! И тут-то мой настоящий вопрос.
Ясно, что на выборах этих будет ОДИН всего кандидат и прочие, неважно кто и как их зовут. Так вот мне интересно: Ксения Собчак, она идет на выборы ПРОТИВ ПУТИНА или против вот этих шутов гороховых? (благо имена их еще неизвестны и я никого не обидел)
Если она идет против Путина, то пусть объяснит, чем он ей не угодил. А если она идет на выборы, чтоб посмеяться на морщинами папаши Зю и поднасрать старику Явлинскому, то это не Дом-3 даже, а просто утлый цирк с нетрезвыми конями.
Когда в цирке случается какая-то накладка: то ли акробат сорвется с высоты, то ли лев дрессировщика покусает, то (пока униформисты уносят на носилках искалеченного акробата или засыпают опилками кровь на арене) для отвлечения вниманию выпускают клоунов.
Клоуны начинают лихорадочно орать: "А вот и я! Здравствуй Бим! Здравствуй Бом!", стрелять из глаз фонтанами слез, смешно падать, дурными голосами говорить глупости и т.д.
Их яркие костюмы и наивный идиотизм шуток отвлекают зрителей от реальной трагедии, развернувшейся на сцене: порванные мышцы старого дрессировщика, которые уже не срастутся как надо, льва нужно устыплять - уже третий раз он нападает на человека, акробат всю жизнь будет прикован к коляске...
Но зрители ничего этого не узнают и уйдя из цирка будут помнить только веселых клоунов, которые так потешно обливались водой и мазали друг другу лицо кремом от бутафорского торта...
Когда страна ведет одновременно две несправедливые войны, когда она захватила чужую территорию, когда экономика в заднице, банковский сектор разваливается, когда наступил коллапс образования, науки и здравоохранения, когда коррупция пронизала все поры государства, а проавоохранительная система стала мафией, когда в стране нет вообще правосудия, а клерикалы затыкают рот тем, кто говорит, что Земля круглая, то на сцену выпускают клоунов...
И клоуны честно отрабатывают свой номер. "А я не знаю сколько денег надо на избирательную компанию...", "а у меня нет никакой экономической программы..." говорит рыжий клоун Ксюша. И зал покатывается от смеха: "Вот ведь дура-то какая! Куда лезешь - морда противная!" А-ха-ха! У-ху-ху! До чего смешно! Уж повеселила, так повеселила...
И становится легче...
любопытно, как они обойдут проблему финансирования кампании Собчак. Это же будет профессиональная кампания, значит, примерно 10 млн долларов. В короткие сроки собрать "честно" такие деньги невозможно. (Такая сеть сбора есть только у Навального). В такие сроки нельзя собрать деньги ни с граждан, ни за счет мелких "административных пожертвований" (это утечет сразу в сеть: мол, всех сотрудников, допустим, Сбербанка настойчиво просят перевести 100 тыс. рублей на счет избирательного фонда, а потом им возмещают в виде бонуса). Получается, что спонсор кампании должен будет несколькими большими кусками через подставные конторы забросить на счет в очень короткий срок примерно половину необходимой суммы. Десять лет назад (когда я последний раз был в составе федерального штаба) еще никто не вникал, глядя в список донаторов, откуда 2 млн у какой-нибудь конторы ОАО "Экологический контроль", которая пересчисляет деньги в избирательный фонд. И поэтому пять взносов большими кусками вполне сходили с рук. Но за эти годы вырос "навальнизм" - как особая способность изучать реестры, вникать в открытую финансовую информацию, запрашивать данные - и теперь "происхождение токсичных денег", будет сиять на "всю ивановскую". Очень любопытно, как эта проблема будет решаться.
Я, признаться, даже немного расстроился из-за того, что по поводу выдвижения Ксении Собчак возникла такая горячая и бурная дискуссия... Все-таки сколько же у людей студня в головах.
Очень много говорят об антирейтинге Ксении Собчак, но The Insider решил разобраться, из чего он происходит (если коротко, то Ксения успела обидеть детей, бедняков, стюардессу, Катю Гордон и многих других).
Зачем критиковать Собчак, если достаточно ее просто немного поцитировать.
Мне не нравится пошлое, если не похабное глумление над похождениями девчонки Ксюши. "Пусть бросит в нее камень тот кто сам безгрешен..." - сказал однажды хороший человек. Есть вещи поважнее. Тут хитросплетение задач и интересов. Зачем это нужно Кремлю? Что бы можно было сказать - ну и что ж, что Навального не допустили, закон есть закон, но у нас свободные выборы, вот даже юная оппозиционерка стала кандидатом! Да, такая аргументация возможна. А к ней, еще и другой интерес, поважней - повышение явки на выборах. Немало людей которые голосовать не хотят, потому что у них нет своего кандидата или в знак протеста против отказа Навальному, при наличии того, кто сам говорит - я кандидат против всех, пойдут и за него проголосуют, повысив таким образом явку. Так решаются сразу две задачи - подтверждение свободных выборов и явка больше 50%... Но, я думаю, что выдвижение Ксении Собчак может и не состояться. Если Кириенко увидит, что нужный результат они получат и так, то скорее всего снимут ее с пробега, а то ведь, кто ее знает - наговорит всякого лишнего в теле-ящике, а народ и задумается...
Ну, а теперь - представьте себе невероятное - в Кремле хватит ума и смелости дать Ксении победить и стать президентом. А почему бы - нет? Ведь Путин никуда бы не ушел, а стал бы ее кукловодом, серым кардиналом, регентом! Можно продолжать делать все что хочешь и не бояться за себя. Но, что бы так всех объегорить, у них духу не хватит, а было бы забавно...
А вот теперь мне смешно читать тех доморощенные комментаторов, которые предрекают КАС результаты, близкие к нулю. Вы, конечно, можете называть её мурзилкой, в таком случае это такая ваша точка зрения, личное мнение. Но когда вы пишите, что за КАС никто не проголосует, вы просто бездарны в политической сфере. Кто-то не разбирается в грибах, кто-то в гандболе, а кто-то не смыслит в политтехнологиях, такое бывает.
Будет весело. Настоящий "Титаник"! Оркестр будет играть вплоть до самого погружения.
Решил, на общественных началах. принять участие в избирательной компании К. А. Собчак.
Когда вокруг все больше ада
В осенних призрачных лучах
Восходит гордо на баррикады
Красотка Ксения Собчак.
Она предвестьм новой жизни
Вздымает с знаменем в руках
Над нашей горестной отчизной
Над мужиками в пиджаках.
Она не прячется за спинки
Не держит кукиша внутри
И вьются волосы блондинки
Как пламя будущей зари.
Не задавайте ей вопросов
Она подобье обелиска
Герой и женщина-философ
Гипатия Александрийская.
Она есть символ нашей мести
Вождям коррупционных стай
Она и за Ларису Рейснер
За Александру Колонтай.
Когда трусливые мужчины
Зубами желтыми стучат
На опустевшие руины
Выходит дама-кандидат.
Когда дела совсем <плохо>
Сошла, чтоб принести нам свет
София, В.С. Соловьева,
Но не Рудольфовича, нет.
Раскройте пыльные оконца
И отвлекитесь от <дерьма>
Грядет увенчанная в Солнце
России вечная жена.
А мы, заложники порока
Давно бессильный тлен и прах
Средь нас нет Александра Блока
Чтобы воспеть ее в стихах.
Мы лишь засохшая трава
Мы ветром сорванные листья
И нет средь нас Делакруа
Запечатлеть явление кистью.
Мы пресмыкаемся как крысы
Она как гриф парит в пространстве
И мессалинский ее список
Длинней всех наших, дон жуанских.
Нас жизнь не балует подарками
Мы чтим Собчак благоговейно
Плюя на мнение Чичваркина
На сластолюбие Вайнштейна.
С ней дружат Ургант, Познер, Верник
И Гарик сам "Бульдог" Харламов
Кто ей на выборах соперник?
Могилой пахнущий Зюганов?
И Степанцовым, и Орлушей
Она воспета много раз
Как не вручить свою ей душу?
Рапсод я или <гей>?
И пусть люблю я черный волос
И тело чтобы попышней,
Но свой поэта вещий голос
Отдам без вариантов ей.
Чтоб было еще больше ада
Жми на педаль и на рычаг
Голосовать ребята надо
Нам всем за Ксению Собчак.
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