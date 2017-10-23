"Нью-Йорк таймс": ЦРУ расширяет тайные операции против талибов

Газета "Нью-Йорк таймс" сообщает, что ЦРУ расширяет свои тайные операции в Афганистане, чтобы усилить охоту за боевиками-талибами. В докладе от 22 октября цитируются два неназванных старших американских должностных лица, которые утверждают, что ЦРУ США развернет небольшие группы опытных офицеров и частных подрядчиков вместе с афганскими силами для выполнения этого задания.

В докладе говорится, что эти операции будут проводиться под контролем Отдела специальной деятельности ЦРУ. Газета сообщает, что поставленная задача является признаком возрастающей роли ЦРУ в контртеррористической стратегии президента Дональда Трампа.

ЦРУ отказалось комментировать расширение своей роли в Афганистане. Ранее ЦРУ уделяло больше внимания борьбе с боевиками "Аль-Каиды" и оказанию помощи разведывательной службе Афганистана, чем участию в боях непосредственно против афганских талибов. Президент США Дональд Трамп заявил в августе, что он ослабит ограничения на поиски и охоту за боевиками. "Убийцы должны знать, что им негде спрятаться, что нет места вне досягаемости американской мощи и американского оружия", - сказал Трамп. В последние месяцы военные США значительно наращивают свои удары по талибам в Афганистане в том числе и с использованием беспилотников.