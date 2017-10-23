Суд отменил приговор волонтеру Навального, которую приняли за вора

Забайкальский краевой суд отменил приговор суда в Чите в отношении гражданской активистки Марины Савватеевой, сообщает корреспондент Радио Свобода. Ее вместе с тремя волонтерами задержали в начале сентября, когда они раздавали агитационные материалы в поддержку политика Алексея Навального. 20 сентября суд оштрафовал Савватееву на 500 рублей за неподчинение сотруднику полиции.

Тогда на суде полицейские заявили, что приняли активистку за находящуюся в розыске женщину в возрасте 30–35 лет, которая якобы совершила кражу. Суд в Чите не принял доводы Савватеевой о том, что ей 57 лет и что при задержании полицейские не обосновали требование предъявить документы.

Отдел собственной безопасности УМВД России по Забайкальскому краю после собственного расследования признал, что полицейские "частично" нарушили законный порядок проверки документов. Краевой суд снял с Саватеевой все обвинения.