В городе Аль-Карятайн (Сирия) экстремисты убили 116 человек

Боевики экстремистской группировки "Исламское государство" (запрещенной в России) убили 116 человек перед тем, как покинуть город Аль-Карятайн в центральной Сирии. Представитель находящейся в Лондоне "Группы наблюдения за соблюдением прав человека" Рами Абдель Рахман сообщил, что в течение 20 дней исламисты убили по меньшей мере 116 гражданских лиц, обвинив их в сотрудничестве с силами режима Асада.

Сирийские правительственные войска 20 октября взяли Аль-Карятайн в провинции Хомс через три недели после того, как контроль над ним установили исламисты. "После того как режим восстановил контроль над городом, они обнаружили тела убитых жителей, лежащие на улицах, – сказал Абдель Рахман, – их застрелили или зарезали". Более 80 из них, как полагают, были казнены за два дня до взятия Аль-Карятайна.

За последние два года "Исламское государство" неуклонно сдавало позиции как в Сирии, так и в Ираке. На прошлой неделе силы, возглавляемой США антитеррористической коалиции, вытеснили исламистов из Ракки, главного форпоста джихадистов в Сирии.