Турция выслала в Таджикистан российского военного, воевавшего за ИГ

Задержанный в Турции гражданин России Денис Хисамов выслан в Таджикистан. 34-летнего Хисамова, служившего в российской армии в звании капитана, задержали в апреле по подозрению в причастности к боевым действиям в составе запрещенной в ряде стран террористической группировки "Исламское государство". Турецкие власти экстрадировали Хисамова в Таджикистан, так как у него был поддельный таджикский паспорт, по которому он в мае 2015 года уехал в Сирию.

В МВД Таджикистана подчеркнули, что скоро Хисамов будет передан России, сообщает Радио Озоди.

По версии таджикских спецслужб, Хисамов выехал из Сирии в Турцию, чтобы далее попасть в Россию и совершить там преступление. Какое именно, ведомство не сообщает.

Начальник пресс-центра МВД Таджикистана Умарджони Эмомали сообщил, что Хисамов – уроженец Краснодара, имеет высшее образование, кандидат технических наук. С 2004 по 2009 годы работал в Министерстве обороны России. В начале военной карьеры он был начальником службы защиты государственной тайны 274 Научного центра Минобороны РФ. На допросе Хисамов рассказал, что уволился из российской армии в 2009 году.

Российские власти арест Хисамова пока не комментировали.