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Общество

liveНападение на Эхо Москвы

Ранена ведущая радиостанции Татьяна Фельгенгауэр

Редакция "Эхо Москвы"
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13:47

Федор Крашенинников:

Личный конфликт! Следующая версия - да он псих! То есть, опять никакого теракта нет, как и с Мурашовым было.

13:43

Коллега Татьяны утверждает:

13:42

Еще фото нападавшего

13:41

РИА Новости, и затем "Интерфакс" сообщают, ссылаясь на источники, что у нападения на Фельгенгауэр - "личный мотив", нападавший был знаком с журналисткой. "Предварительно, нападение не связано с журналистской деятельностью Фельгенгауэр. В качестве основной версии пока выдвигается хулиганство", цитирует свой источник "Интерфакс".

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