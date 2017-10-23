13:47
Личный конфликт! Следующая версия - да он псих! То есть, опять никакого теракта нет, как и с Мурашовым было.
13:43
Коллега Татьяны утверждает:
13:42
Еще фото нападавшего
13:41
РИА Новости, и затем "Интерфакс" сообщают, ссылаясь на источники, что у нападения на Фельгенгауэр - "личный мотив", нападавший был знаком с журналисткой. "Предварительно, нападение не связано с журналистской деятельностью Фельгенгауэр. В качестве основной версии пока выдвигается хулиганство", цитирует свой источник "Интерфакс".
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