РИА Новости, и затем "Интерфакс" сообщают, ссылаясь на источники, что у нападения на Фельгенгауэр - "личный мотив", нападавший был знаком с журналисткой. "Предварительно, нападение не связано с журналистской деятельностью Фельгенгауэр. В качестве основной версии пока выдвигается хулиганство", цитирует свой источник "Интерфакс".