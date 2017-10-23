Японский министр обороны назвал "критической" угрозу со стороны КНДР

Японский министр обороны призвал США и Южную Корею принять совместные ответные меры в связи с угрозами со стороны Северной Кореи. Ядерная угроза со стороны Пхеньяна достигла критического уровня и требует совместной реакции США, Японии и Южной Кореи, заявил в понедельник японский министр обороны Ицунори Онодэра. Он проводит на Филиппинах переговоры с министрами обороны США и Южной Кореи.

Министр обороны США Джеймс Мэттис выступил более сдержанно, подвергнув критике Северную Корею за пренебрежение резолюциями ООН, направленными против ядерной и баллистической программ Пхеньяна.

Северная Корея неоднократно заявляла, что ее ядерная программа не подлежит обсуждению, и отвергала призывы США к отказу от ядерного оружия.

Напряженность в отношениях между США и Пхеньяном усиливается с тех пор, как в прошлом месяце Северная Корея провела очередное, уже шестое по счету ядерное испытание. Визит Мэттиса в регион проходит за несколько недель до первого официального турне президента Дональда Трампа по странам Азии. Об этом сообщил "Голос Америки".