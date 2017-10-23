Хакасия: в краже денег на жилье сирот подозреваются чиновник и депутат

Депутата верховного совета республики Хакасия и бывшего чиновника администрации Усть-Абаканского района подозревают в хищении средств, выделенных на жилье для детей-сирот. Подозреваемые организовали государственную закупку 15 квартир по завышенной стоимости, – заявили в Следственном комитете. Фактически жилплощадь принадлежала одному из фигурантов дела.



В ведомстве Радио Свобода сообщили, что один из подозреваемых задержан. В его доме и на рабочем месте проведены обыски.



По данным информагентства "Хакасия", речь идет о члене партии "Единая Россия" Владимире Нырцеве и бывшем руководителе управления имущественных отношений администрации Усть-Абаканского района Владимире Обижаеве. Сейчас решается вопрос о выборе им меры пресечения.



Ущерб, нанесенный бюджету республики, оценивается более чем в 7 миллионов рублей. Деньги на покупку жилья детям сиротам выделялись в 2015 и 2016 годах. Уголовное дело возбуждено по статье "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере", максимальная наказание – 10 лет лишения свободы.