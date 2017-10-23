В Волгограде суд вернул на доследствие дело главы штаба Навального

В Волгограде суд потребовал переквалифицировать уголовное дело в отношении Алексея Волкова, координатора местного штаба оппозиционера Алексея Навального на более тяжкую статью. Как сообщил сам активист в Твиттере, суд вернул дело на доследствие. При этом гособвинение и адвокаты Волкова выступали против этого решения.

В настоящее время Волкова обвиняют в "реабилитации нацизма". По этой статье ему грозит до года исправительных работ. Причиной для уголовного преследования стала публикация картинки, на которой лицо памятника "Родина-мать" в Волгограде с помощью фотофильтра окрашено в зеленый цвет. В комментарии для издания "Медиазона" Волков предположил, что его дело могут переквалифицировать на статью о "надругательстве над архитектурным сооружением, посвященным борьбе фашизмом". Максимальное наказание по этой статье – лишение свободы до пяти лет.

Картинка "Родины-матери" с окрашенным в зеленый цвет лицом была опубликована в весной 2017 года после одного из нападений на Навального, когда его облили зеленкой. Позднее изображение было удалено из группы сторонников оппозиционера во "ВКонтакте", активисты принесли извинения. Они также утверждают, что картинка была опубликована не Волковым, а один из волонтеров штаба Навального.

В настоящее время Алексей Волков находится под подпиской о невыезде.