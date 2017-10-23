Генеральный Секретарь Совета Европы Турбьорн Ягланд выразил возмущение нападением на Татьяну Фельгенгауэр, журналиста радиостанции "Эхо Москвы". Ягланд выразил поддержку Татьяне Фельгенгауэр и всем сотрудникам "Эха Москвы". Генеальный секретарь Совета Европы призвал российские власти к незамедлительному расследованию нападения.

В заявлении Турбьорна Ягланда отмечается, что Российская Федерация является полной участницей Европейской конвенции по правам человека, которая защищает свободу выражения и всех тех, кто воплощает ее в жизнь. СМИ и журналисты должны иметь возможность свободно заниматься своей деятельностью, без того чтобы становиться жертвами запугивания и насилия, подчёркивается в заявлении, опубликованном на сайте Совета Европы.

После покушения на жизнь журналистки с заявлением выступил Профсоюз журналистов и работников СМИ. В заявлении, опубликованном в Фейсбуке, в частности, говорится:

"Профсоюз считает любые нападения на журналистов и препятствие журналистской деятельности недопустимыми. Люди нашей профессии должны находиться под особой защитой закона, но, к сожалению, в нашей стране это не соблюдается. Мы воспринимаем покушение на Фельгенгауэр как нападение на свободу слова и на каждого из нас.

Телеканал "Россия-24" неоднократно в своем эфире показывал сюжеты, в которых обвинял журналистов "Эха Москвы" и лично Татьяну Фельгенгауэр в работе "на Госдеп" и сотрудничестве с некими западными НКО, критике власти и якобы участии в митингах Навального. В сюжетах утверждается, что радиостанция "Эхо Москвы" занимается антигосударственной деятельностью и должна носить статус иностранного агента. При этом обвинения высказывались на фоне портрета Татьяны и её коллег Александра Плющева и Максима Курникова. Мы считаем, что эти сюжеты разжигают ненависть в адрес наших коллег и могли спровоцировать нападении на Татьяну неуравновешенного человека.

Желаем Татьяне скорейшего выздоровления. Требуем быстрого и объективного расследования и справедливого наказания для злоумышленников".

О нападении на Татьяну Фельгенгауэр и её госпитализации в тяжёлом состоянии сообщили все основные российские СМИ.

В нынешних российских реалиях журналисту надо, в первую очередь, думать о самобезопасности. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал журналист Аркадий Бабченко.

Союз журналистов России расценивает нападение на Татьяну Фельгенгауэр как атаку на свободу слова, — об этом заявил глава Союза Всеволод Богданов.

В последние годы значительно вырос градус напряжения и раздражения в обществе. это может привести к эмоциональному всплеску у людей с неустойчивой психикой, — сказал в эфире «Эха Москвы» писатель Дмитрий Глуховский.

Мэр Москвы Сергей Собянин шокирован нападением на журналиста «Эхо Москвы». Он написал в своем Твиттере": "Делаем всё, чтобы восстановить здоровье. Держу ситуацию на контроле".

Гендиректор "Эхо Москвы" Екатерина Павлова пообещала, что после нападения охрана редакции будет усилена. Ведутся переговоры об усилении безопасности всего здания.

У здания, гда расположена редакция "Эха Москвы", на Новом Арбате, 11, журналисты проводят серию одиночных пикетов. Корреспондент "Новой газеты" Павел Коныгин, в частности, держал плакат с надписью "Пропаганда атакует". Журналист "Медузы" Евгений Берг, также вышедший с плакатом в поддержку Татьяны Фельгенгауэр, выразил надежду, что журналистское сообщество сплотится после нападения.